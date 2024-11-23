البابا تواضروس يشهد رسامة 5 قمامصة جدد بالإسكندرية وڤانكوفر

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت،في إطار الاحتفال بالعيد الثاني عشر لتجليسه على كرسي القديس مار مرقس الرسول، قداسًا احتفاليًا في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، شهد خلاله رسامة خمسة قمامصة جدد.

رسامة 4 قمامصة بالإسكندرية وآخر في ڤانكوفر

تمت رسامة أربعة قمامصة لخدمة كنائس الإسكندرية، إضافة إلى قمص خامس من كنيسة الشهيد مار جرجس في ڤانكوفر في كندا، في خطوة تعكس الامتداد العالمي للخدمة الكنسية القبطية الأرثوذكسية.

شارك في القداس الأنبا باڤلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس شرقي الإسكندرية، إلى جانب القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، ومجمع كهنة الإسكندرية، بحضور عدد كبير من أبناء الكنيسة.

تأمل روحي في خدمة الكاهن

ألقى قداسة البابا عظة مستوحاة من إنجيل يوحنا (يو 16: 20-33).

رسامة القمامصة الخمسة

عقب صلاة الصلح، قام قداسة البابا بإتمام طقس رسامة القمامصة الخمسة، وسط أجواء من الفرح الروحي والتأمل، حيث تلقى القمامصة الجدد البركة والتكليف بالمسؤوليات الجديدة.

احتفاء بالعيد الثاني عشر لتجليس البابا

تأتي هذه المناسبة الروحية بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمرور 12 عامًا على تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني، وهي فرصة لتأكيد مسيرته في قيادة الكنيسة بخطى ثابتة نحو الوحدة الروحية والخدمة الممتدة داخل مصر وخارجها.

رسالة عالمية

تؤكد رسامة القمص من كنيسة ڤانكوفر بكندا على الامتداد العالمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ودورها في خدمة الجاليات القبطية في الخارج، وتعزيز الروابط الروحية بين أبنائها في كل مكان.

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