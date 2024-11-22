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رياضة

رسميًا، لامين يامال يغيب عن برشلونة أمام سيلتا فيجو

لامين يامال
لامين يامال

كشف الألماني هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة، عن موقف الجناح الشاب لامين يامال من المشاركة مع الفريق أمام سيلتا فيجو ببطولة الدوري الإسباني.

ويعاني يامال من آلام في الكاحل غيبته عن آخر مباريات برشلونة أمام سوسيداد ببطولة الدوري الإسباني، إضافة لفترة التوقف الدولي رفقة منتخب إسبانيا.

لامين يامال خارج مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو
وتأكد غياب يامال عن مواجهة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني، بسبب الإصابة بحسب ما أكد فليك.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:”لن يكون أمين يامال متاحًا أمام سيلتا فيجو، لكن لدينا لاعبين قادرين على التحرك في كل مكان. ننظر إلى ما نحتاجه ونصمم خطة اللعب بناءً على ذلك”.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة منافسه فريق سيلتا فيجو، غدا السبت، في المباراة التي ستجمع  الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

ويدخل فريق برشلونة تلك المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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