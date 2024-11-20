محافظ القاهرة: مراعاة احتياجات ذوي الهمم عند رصف الطرق

التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من نواب مجلس الشيوخ بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

محافظ القاهرة: تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب

وأكد محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب باعتبارهم حلقة وصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطن بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم، وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم.

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم حاليًا بمراجعة جميع أراضي أملاك الدولة والعمل علي استصدار تراخيص لاستخدامها للمنفعة العامة خاصة إنشاء المستشفيات ومراكز الشباب والمدارس لخدمة المواطنين.



كما قرر محافظ القاهرة أن يتم مراعاة إتاحة الأرصفة لذوى الهمم عند تطوير الأرصفة أو إقامة أرصفة جديدة.

وخلال اللقاء، ناقش أعضاء مجلس الشيوخ عددًا من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم خاصة رفع مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات، وتيسيرات قانون التصالح.



وكان قد التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بأعضاء جمعية محبى الأشجار وممثلي سكان منطقة المعادي.

وتناول اللقاء مناقشة دور المجتمع المدنى فى تنمية وتطوير منطقة المعادى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بهدف الحفاظ على هوية المنطقة باعتبارها إحدى المناطق التراثية، خاصة تكثيف التشجير، ورفع كفاءة الإنارة، وتنظيم الإعلانات، وإزالة المخالفات، والحفاظ على المبانى ذات الطراز المعماري من أجل الحفاظ على التراث والثقافة والبيئة بالمنطقة.



محافظ القاهرة يثمن دور المجتمع المدنى فى تنفيذ الخطط التنموية

وثمن محافظ القاهرة خلال اللقاء دور المجتمع المدنى ممثلا فى الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال فى مشاركة المحافظة فى تنفيذ مخططاتها التنموية، وتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة المجتمع وإحداث تغيير به من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على الإرث الحضاري للعاصمة.

شهد اللقاء اللواء طارق بحيري رئيس حى المعادى، وم. اسماء الحلوجى، وليلى حسين، وم. جمال العجيزى ممثلى جمعية محبى الأشجار بالمعادى.

استراتيجية الحكومة لبناء مدن ذكية

يذكر أن د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة كان قد شهد جلسة نقاشية بين عدد من المحافظين والعُمد من بينهم عمدة كواليماني سيتي بموزمبيق لمناقشة إيجاد حلول ووضع استراتيجيات يمكن تطبيقها وتعميمها لمواجهة التحديات التي تواجه المدن سواء على المستوى المحلى أو الدولي كما شارك فى المناقشات عبر الفيديو كونفرانس عمدة بريستول السابق، وعمدة أثينا.

وأكد محافظ القاهرة أن الحكومة المصرية اتجهت إلى التوسع الأفقى بدلًا من التوسع الرأسي خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، وجاري حاليًّا عمل مخطط استراتيجي بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، كما تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من المدن الذكية حول القاهرة مثل العاصمة الإدارية.

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