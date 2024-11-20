الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة: مراعاة احتياجات ذوي الهمم عند رصف الطرق

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

التقى د. إبراهيم صابر محافظ  القاهرة عددًا من نواب مجلس الشيوخ  بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

 

محافظ القاهرة: رفض أي ملف لم يستكمل أوراقه للتصالح

محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية

 

محافظ القاهرة: تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب

 

وأكد محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب باعتبارهم حلقة وصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطن بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم، وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم.

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم حاليًا بمراجعة جميع أراضي أملاك الدولة والعمل علي استصدار تراخيص لاستخدامها للمنفعة العامة خاصة إنشاء المستشفيات ومراكز الشباب والمدارس لخدمة المواطنين.


كما قرر محافظ القاهرة أن يتم مراعاة إتاحة الأرصفة لذوى الهمم عند تطوير الأرصفة أو إقامة أرصفة جديدة.

وخلال اللقاء، ناقش أعضاء مجلس الشيوخ  عددًا من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم خاصة رفع مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات، وتيسيرات قانون التصالح. 


وكان قد التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بأعضاء جمعية محبى الأشجار وممثلي سكان منطقة المعادي.

وتناول اللقاء مناقشة دور المجتمع المدنى فى تنمية وتطوير منطقة المعادى  بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بهدف الحفاظ على هوية المنطقة باعتبارها إحدى المناطق التراثية، خاصة تكثيف التشجير، ورفع كفاءة الإنارة، وتنظيم الإعلانات، وإزالة المخالفات، والحفاظ على المبانى ذات الطراز المعماري من أجل الحفاظ على التراث والثقافة والبيئة بالمنطقة.


محافظ القاهرة يثمن دور المجتمع المدنى فى تنفيذ الخطط التنموية

وثمن محافظ القاهرة خلال اللقاء دور المجتمع المدنى ممثلا فى الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال فى مشاركة المحافظة فى تنفيذ مخططاتها التنموية، وتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة المجتمع وإحداث تغيير به من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على الإرث الحضاري للعاصمة.

شهد اللقاء اللواء طارق بحيري رئيس حى المعادى، وم. اسماء الحلوجى، وليلى حسين، وم. جمال العجيزى ممثلى جمعية محبى الأشجار بالمعادى.

 

استراتيجية الحكومة لبناء مدن ذكية

يذكر أن  د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة كان قد شهد جلسة نقاشية بين عدد من المحافظين والعُمد من بينهم عمدة كواليماني سيتي بموزمبيق  لمناقشة إيجاد حلول ووضع استراتيجيات يمكن تطبيقها وتعميمها لمواجهة التحديات التي تواجه المدن سواء على  المستوى المحلى أو الدولي كما شارك فى المناقشات عبر الفيديو كونفرانس عمدة بريستول السابق، وعمدة أثينا.

وأكد  محافظ القاهرة أن الحكومة المصرية اتجهت إلى التوسع الأفقى بدلًا من التوسع الرأسي خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، وجاري حاليًّا عمل مخطط استراتيجي بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، كما تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من المدن الذكية حول القاهرة مثل العاصمة الإدارية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الخطة الاستثمارية مشاكل المواطنين د إبراهيم صابر محافظ القاهرة جودة الحياة

مواد متعلقة

محافظ القاهرة: رفض أي ملف لم يستكمل أوراقه للتصالح

محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية

محافظ القاهرة يلتقى بأعضاء جمعية محبي الأشجار

محافظ القاهرة يشدد على سرعة البت فى طلبات التصالح

الأكثر قراءة

سرقة التيار تكلفك السجن والملايين، عقوبات صارمة بتعديلات قانون الكهرباء

الزمالك يتفق مع زيزو على تجديد التعاقد

حصاد مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل (فيديو)

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

بالتأمين الإلزامي وصندوق تعويضات، قانون المسئولية الطبية يرى النور

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

علي جمعة: زواج المسلمة بغير المسلم زنا، وتصحيح العقد بشروط (فيديو)

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

منوعات

المزيد

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الألومنيوم، السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأربعاء

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الوقت مبكر لتشكيل حكومة.. شروط البرهان لوقف إطلاق النار فى السودان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر: الرسالات السماوية جاءت لتصون النفس البشرية وتعصم حرمتها

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها  بتحقيق الأمان والاستقرار

علي جمعة: زواج المسلمة بغير المسلم زنا، وتصحيح العقد بشروط (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية