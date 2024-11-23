السبت 23 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط 17 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

دقيق
دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

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وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالي 17 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

حملات على الأسواق لضبط الأسعار 


يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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الإدارة العامة لشرطة التموين ازيد من السعر أجهزة وزارة الداخلية أسعار الخبز التلاعب بأسعار الخبز البيع بأزيد من السعر المقرر الجرائم التموينية الرقابة على الأسواق

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