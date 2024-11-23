سقوط أخطر مزور لمستندات الأحوال المدنية فى النزهة

تمكن قطاع الأحوال المدنية ، من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة لمزاولته نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعملات الورقية واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

ابن القنصل.. سقوط أخطر مزور مستندات الأحوال المدنية

سقوط مزور مستندات الأحوال المدنية بالنزهة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأحوال المدنية قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق اتهامه والتنفيذ عليه فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه – سرقة وسائل نقل - تزوير – مخدرات"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات" - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) مزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير وتقليد المحررات الرسمية والعملات الورقية، واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته العديد من المضبوطات أبرزها (عدد من أختام شعار الجمهورية "مزورين" منسوب صدورهم لبعض الجهات الحكومية – عدد من الأكلاشيهات تقرأ بصمتهم لبعض الجهات - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من بطاقات الرقم القومى "مزورة" – عدد من رخص القيادة "مزورة" – عدد من الأوراق مطبوع عليها عملة ورقية محلية - عدد من أوراق وشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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