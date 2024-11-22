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إصابة طفلين بحالة اختناق نتيجة تسرب الغاز بمنزل في المنيا

إصابة طفلين بحالة
إصابة طفلين بحالة اختناق نتيجة تسرب الغاز في المنيا

تعرّض طفلين لحالة اختناق نتيجة تسرب الغاز في منزلهما بمدينة مغاغة، الواقعة شمال محافظة المنيا، وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم فتح محضر بالحادث.

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تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود إصابتين جراء تسرب الغاز في المنزل الكائن بميدان البحر في مغاغة، وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وتبين أن المصابتين هما حبيبة مهدي لطفي (9 سنوات) وشقيقتها حنين (12 سنة)، وقد أصيبتا باختناق نتيجة تسرب الغاز. 

جرى نقلهما إلى مستشفى مغاغة المركزي لمتابعة حالتهما الصحية، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة.

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