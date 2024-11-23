إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة "8 راكب" بالطريق الزراعي القاهرة/ أسوان، أمام مركز سمالوط شمال المنيا؛ بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على المركبة والسائق. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 6 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بـمحافظة المنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة “8 راكب” بالطريق الزراعي القاهرة/ أسوان، أمام مركز سمالوط بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وهم: ناجح محمد 40 سنة موظف، ومحمد فنجري 30 سنة موظف، مقيمين بالمنوفية وكريم عيد 19 سنة مندوب مبيعات، ومحمد عوض 21 سنة عامل، ومحمد محمود 32 سنة عامل، ورضا محمد 30 سنة عامل، مقيمين بقرية أطسا في سمالوط بالمنيا.

تم نقل المصابين للمستشفى النموذجي لتلقي العلاج.

كما تم التحفظ على المركبة والسائق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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