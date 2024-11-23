السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الزعتر، يقي من السرطان ويقضي على أعراض البرد المزعجة

فوائد الزعتر للصحة
فوائد الزعتر للصحة

فوائد الزعتر لصحة الجسم عديدة، فهو أحد الأعشاب العطرية التي تحتوي على العديد من المغذيات الطبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، تساعد الجسم على التخلص من العديد من المشاكل الصحية.

أهم فوائد الزعتر لصحة الجسم

 أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الزعتر لصحة الجسم عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

 

فوائد الزعتر
فوائد الزعتر

1. تعزيز صحة الجهاز التنفسي
من أشهر استخدامات الزعتر التقليدية هو دوره في تحسين صحة الجهاز التنفسي. يحتوي على مركبات مثل الثيمول والكارفاكرول، وهما مضادان للبكتيريا والفيروسات. 

يساعد الزعتر في تخفيف أعراض البرد، والسعال، والتهاب الحلق. يُستخدم شاي الزعتر كعلاج طبيعي لطرد البلغم وتوسيع الشعب الهوائية، مما يجعله مثاليًا لمن يعانون من مشاكل في التنفس مثل الربو أو الالتهاب الشعبي.

2. تقوية جهاز المناعة
يحتوي الزعتر على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C وفيتامين A والحديد والمغنيسيوم. هذه العناصر ضرورية لدعم جهاز المناعة، حيث يساعد فيتامين C في تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يحمي الجسم من العدوى. بالإضافة إلى ذلك، تُسهم مضادات الأكسدة في الزعتر في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، والتي ترتبط بالشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.

3. تحسين صحة الجهاز الهضمي
الزعتر مفيد جدًا لصحة الجهاز الهضمي. يساعد في تحسين الهضم بفضل قدرته على تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة. كما أن له خصائص مضادة للبكتيريا يمكنها مكافحة البكتيريا الضارة في الأمعاء، مثل Helicobacter pylori التي تُسبب القرحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يخفف شاي الزعتر من الانتفاخ، الغازات، وعسر الهضم.

4. خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا
الزعتر يحتوي على مركبات فعالة مضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يجعله خيارًا طبيعيًا لعلاج الالتهابات الموضعية والجروح. يمكن استخدام زيت الزعتر المخفف موضعيًا للمساعدة في تطهير الجروح وتقليل الالتهاب. أيضًا، يمكن أن يُستخدم كغسول طبيعي للفم لعلاج التهاب اللثة ورائحة الفم الكريهة.

5. دعم صحة القلب والأوعية الدموية
أظهرت الدراسات أن الزعتر يمكن أن يسهم في تحسين صحة القلب بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والمركبات النشطة التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع وتحسين مستويات الكوليسترول. يعمل الثيمول في الزعتر كموسع للأوعية الدموية، مما يسهم في تحسين تدفق الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

6. تحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر
يحتوي الزعتر على مركب يُعرف بالكارفاكرول، الذي أثبتت الدراسات أنه يمكن أن يؤثر إيجابيًا على النشاط العصبي ويعزز من إنتاج السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة. شرب شاي الزعتر أو استنشاق رائحته يمكن أن يساعد في تقليل القلق والتوتر، وتحسين المزاج.

 

الزعتر لصحة الجسم
الزعتر لصحة الجسم

7. دعم صحة البشرة والشعر
الزعتر مفيد أيضًا للعناية بالبشرة والشعر. بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، يمكن استخدام زيت الزعتر كعلاج طبيعي لحب الشباب والالتهابات الجلدية. كما يُعزز نمو الشعر ويحمي فروة الرأس من القشرة والعدوى. يمكن إضافة الزعتر إلى ماء الشطف أو استخدامه في أقنعة الشعر للحصول على فوائد ملموسة.

8. تحسين صحة العظام
الزعتر غني بالمعادن المهمة لصحة العظام، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. تناول الزعتر بانتظام يمكن أن يساعد في تقوية العظام والحماية من أمراض مثل هشاشة العظام، خاصة مع تقدم العمر.

 

9. تعزيز صحة الكبد
أثبتت بعض الدراسات أن الزعتر يساعد في دعم وظائف الكبد. يحتوي على مركبات تساعد في إزالة السموم من الجسم، وتحسين كفاءة الكبد في أداء وظائفه.

10. الوقاية من السرطان
بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة القوية مثل الثيمول والكارفكرول، يمكن للزعتر أن يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان. تعمل هذه المركبات على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة وتقليل خطر تطور الأورام.

فوائد الجرجير للرجال، يعزز الصحة الجنسية ويقوي المناعة

فوائد الكرفس، ينقص الوزن ويقوي المناعة ويحافظ على شباب البشرة

استخدامات الزعتر في الحياة اليومية

يمكن استخدام الزعتر بطرق متعددة للحصول على فوائده. يمكن إضافته كتوابل إلى الطعام، مثل السلطات والمشويات. كما يمكن إعداد شاي الزعتر الساخن عن طريق نقع أوراقه في الماء المغلي. أما زيت الزعتر الأساسي، فيمكن استخدامه موضعيًا للعناية بالبشرة والشعر، أو تخفيفه واستنشاقه لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي.

تحذيرات عند استخدام الزعتر
على الرغم من فوائده العديدة، يجب استخدام الزعتر بحذر. 

يُنصح بعدم استهلاك كميات كبيرة منه، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الأعشاب أو لديهم مشاكل صحية معينة مثل اضطرابات الغدة الدرقية. 

كما يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدام زيت الزعتر الأساسي، خاصة خلال فترة الحمل أو الرضاعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فوائد الزعتر الصحية فوائد الزعتر للبشرة فوائد الزعتر للجسم فوائد الزعتر للجهاز المناعي فوائد الزعتر للشعر فوائد الزعتر للصحة

مواد متعلقة

فوائد اليانسون، يعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويقوي المناعة

فوائد القرنفل، يعزز صحة الجهاز الهضمي والتنفسي ويحارب السرطان

فوائد البردقوش، ينظم هرموناتك وسلاحك ضد نزلات البرد

فوائد الشمر، الحل السحري لمشاكل المعدة والجهاز التنفسي

الأكثر قراءة

1590 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

أول رد فعل من أنوسة كوتة زوجة محمد رحيم بعد وفاته

سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 23 نوفمبر 2024

أخبار مصر: وفاة الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ وطبيب يكشف مفاجأة، زيادة أسعار الزيت، إجراء حاسم بواقعة نجل زوجة الشيف الشربيني

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد رحيم المفاجئ

موعد ومكان جنازة الملحن محمد رحيم

بعد 13 يومًا من البحث، العثور على جثة الشاب فارس داخل حفرة للتنقيب عن الآثار بالأقصر

تامر حسني يعلن تأجيل تشييع جنازة الملحن محمد رحيم

منوعات

المزيد

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

مسؤول أمريكي: قراصنة صينيون يستعدون لهجمات تخريبية محتملة لشبكات تكنولوجيا المعلومات

المزيد

خدمات

المزيد

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 22/11/2024

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة 22/11/2024

يبدأ من 28 جنيها، سعر الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

منها الهلال السعودي.. أكثر 10 أندية عالمية إنفاقًا على الصفقات في آخر عقد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقته بالتخلص من النفاق والغش

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية