السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عامل يعبث بسلاحه فيصيب طالبا وابن عمه بطلقات نارية بمركز البلينا فى سوهاج

إصابة طالب وابن عمه
إصابة طالب وابن عمه بطلقات نارية فى سوهاج، فيتو

 أصيب طالب يبلغ من العمر ١٧ عامًا وابن عمه بدائرة مركز البلينا بـمحافظة سوهاج، بطلقات نارية إثر قيام عامل بالعبث بسلاحه الناري، كان متواجدا معهما بزراعتهما.

نقل المصابان لمستشفى البلينا المركزى لتلقى العلاج، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيق. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 
مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارا بإصابة طالب وابن عمه بطلقات نارية بمركز البلينا 

 تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغ من الرائد حسين فخرى رئيس مباحث شرطة مركز البلينا بوصول كل من: 
1- كارم ح. م. ش.، 17 سنة، طالب مصابًا  بطلق ناري بالبطن من الناحية اليسرى، وابن عمه أحمد ب. ا. ا.، 32 سنة، عامل زراعي، إلى مستشفى البلينا المركزي مصابًا بطلق ناري بالبطن الناحية اليسرى، ومقيمين بمركز البلينا.

  
التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 

 وبالانتقال والفحص أفاد كل من: شقيق الأول عبد اللاه ح. م. ش.، 32 سنة، عامل زراعي، وشقيق الثاني محمد ب. 25 سنة، عامل زراعي، ومقيمان بذات الناحية، أكد الأول أنه أثناء تواجده بأرض زراعيه خلف مسكنه وبصحبته المصابان المذكوران وبرفقتهم  مرتضى م. ع. 21 سنة، عامل، ومقيم بقنا ومع سلاحه الناري، وأثناء عبثه به خرجت منه عدة طلقات "بطريق الخطأ" أحدثت إصابتهما دون قصد منه.

 وأيد الثاني ما جاء بأقوال الأول ونفيا الشبهة الجنائية.

  تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده.

 وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. تحرر المحضر اللازم الواقعة للعرض على النيابة العامة.

  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصابة طالب اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج عامل زراعي مستشفى البلينا المركزي مدير أمن سوهاج نفي الشبهة الجنائية طلقات نارية

مواد متعلقة

إخلاء سبيل نجلي عمة ابن داعية إسلامي شهير في واقعة حيازة سلاح ناري

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وحشيش في الموسكي

الأكثر قراءة

1590 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

أول رد فعل من أنوسة كوتة زوجة محمد رحيم بعد وفاته

سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 23 نوفمبر 2024

أخبار مصر: وفاة الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ وطبيب يكشف مفاجأة، زيادة أسعار الزيت، إجراء حاسم بواقعة نجل زوجة الشيف الشربيني

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد رحيم المفاجئ

موعد ومكان جنازة الملحن محمد رحيم

بعد 13 يومًا من البحث، العثور على جثة الشاب فارس داخل حفرة للتنقيب عن الآثار بالأقصر

12 معلومة عن مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

منوعات

المزيد

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

مسؤول أمريكي: قراصنة صينيون يستعدون لهجمات تخريبية محتملة لشبكات تكنولوجيا المعلومات

المزيد

خدمات

المزيد

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 22/11/2024

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة 22/11/2024

يبدأ من 28 جنيها، سعر الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

منها الهلال السعودي.. أكثر 10 أندية عالمية إنفاقًا على الصفقات في آخر عقد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقته بالتخلص من النفاق والغش

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية