عامل يعبث بسلاحه فيصيب طالبا وابن عمه بطلقات نارية بمركز البلينا فى سوهاج

أصيب طالب يبلغ من العمر ١٧ عامًا وابن عمه بدائرة مركز البلينا بـمحافظة سوهاج، بطلقات نارية إثر قيام عامل بالعبث بسلاحه الناري، كان متواجدا معهما بزراعتهما.

نقل المصابان لمستشفى البلينا المركزى لتلقى العلاج، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيق. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارا بإصابة طالب وابن عمه بطلقات نارية بمركز البلينا

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغ من الرائد حسين فخرى رئيس مباحث شرطة مركز البلينا بوصول كل من:

1- كارم ح. م. ش.، 17 سنة، طالب مصابًا بطلق ناري بالبطن من الناحية اليسرى، وابن عمه أحمد ب. ا. ا.، 32 سنة، عامل زراعي، إلى مستشفى البلينا المركزي مصابًا بطلق ناري بالبطن الناحية اليسرى، ومقيمين بمركز البلينا.



التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وبالانتقال والفحص أفاد كل من: شقيق الأول عبد اللاه ح. م. ش.، 32 سنة، عامل زراعي، وشقيق الثاني محمد ب. 25 سنة، عامل زراعي، ومقيمان بذات الناحية، أكد الأول أنه أثناء تواجده بأرض زراعيه خلف مسكنه وبصحبته المصابان المذكوران وبرفقتهم مرتضى م. ع. 21 سنة، عامل، ومقيم بقنا ومع سلاحه الناري، وأثناء عبثه به خرجت منه عدة طلقات "بطريق الخطأ" أحدثت إصابتهما دون قصد منه.

وأيد الثاني ما جاء بأقوال الأول ونفيا الشبهة الجنائية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. تحرر المحضر اللازم الواقعة للعرض على النيابة العامة.

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