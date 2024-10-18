ابن عمه كان بيلعب بالسلاح، إصابة طالب بطلق ناري في سوهاج

أصيب طالب يبلغ من العمر 16 عامًا دائرة مركز طما بطلق ناري رش خرطوش، حيث تم نقله إلى المستشفى المركزي، وتحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأبلغت الجهات الأمنية للتحقيقات.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بإصابة طالب بطلق ناري في طما

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمود ذكي رئيس مباحث مركز شرطة طما بوصول “محمد س ا م”، 16 عام - طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي، مصابًا "رش خرطوش بالساق اليسرى" ومقيم بمركز طما.

التحقيقات تكشف نفي الشبهة الجنائية والإصابة بالخطأ

وبالانتقال والفحص أفاد المصاب وعمه “عبد الفتاح ا م ا”، 52 عامًا - عامل، مقيم بذات الناحية أثناء تواجد المصاب المذكور بالمنزل وبرفقته نجل عمومته “يوسف ح ج م”، 17 عامًا - طالب، مقيم بذات الناحية وحال عبث الأخير بسلاح ناري خرجت منه طلقة أحدثت إصابة المذكور بطريق الخطأ ونفيا الشبهة الجنائية.

تمكنت القوة الأمنية برئاسة الرائد محمود زكي ومعاونيه الرائد أحمد رشاد والنقيب رائد أبو العز والنقيب مدحت ماضى من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.