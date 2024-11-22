السبت 23 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

مي سليم لـ ياسمين عز: فيديو اعملي الشاي لأخوك خلاني هكسر التليفزيون

مي سليم وياسمين عز،
مي سليم وياسمين عز، فيتو

قالت الفنانة مي سليم: "أخويا من أكتر الناس اللي بتشجعني وتنتقدني في نفس الوقت، وأنا أتقبل النقد بتاعه جدًّا، ولو قال لي حاجة ما بزعلش حتى لو كانت قاسية".

 

شقيق مي سليم ومنزلة الأب

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر": "أخويا بالنسبة لي الأب والأخ لأن والدي توفي وأنا صغيرة جدًّا، وهو الراجل الوحيد اللي كبرت ولقيته موجود في حياتي".

 

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مشكلة مي سليم مع ياسمين عز

من جانبها علقت ياسمين عز: "أنا أخويا كمان دايمًا بتكلم عليه، وأفضل أتحايل عليه أعمله الشاي"، لتعقب مي سليم ضاحكة: "أنا شفت فيديو اعملي الشاي لأخوكِ كنت عاوزة أطلع مسدس وأضرب التليفزيون، ليكِ فيديوهات كتير بتغيظني وساعات أقول يا رب نفسي تبقى قدامي وهشوف أعمل فيها إيه من كتر الغيظ".

 

وتابعت مي سليم: "أنتِ هتستمري يا ياسمين عز على وجهة نظرك ناحية الرجالة على طول؟"، لترد الإعلامية: "حتى هذه اللحظة مستمرة، وحاسة من كتر ما الستات بتدعي عليَّ مش هكمل".

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مي سليم الفنانة مي سليم شقيق مي سليم ياسمين عز برنامج كلام الناس

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