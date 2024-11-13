مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين

قالت الفنانة مي سليم:"نحن فخورون بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكل سنة بيثبت إنه من أهم المهرجانات السينمائية في العالم".

دعوة مي سليم للمنتجين

ودعت مي سليم، خلال مشاركتها بحفل افتتاح الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المنتجين، إلي إنتاج فيلم يجمعها بشقيقتها ميس حمدان، قائلة:"يشرفني أن أتعاون مع أختي ميس حمدان في أي عمل فني، وبقول للمنتجين يلا شوفولنا عمل يجمعنا مع بعض".

بصمة مهرجان القاهرة السينمائي

من جانبها قالت ميس حمدان إن مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي هو نبض مصر وقلب الشارع المصري، وأقل واجب إننا نلقي الضوء على السينما الفلسطينية، وهناك مواهب فلسطينية عظيمة يجب التركيز عليها".

وتابعت:"مي سليم محتاجة دور كوميدي، ومحتاجين حد يبص علينا في عمل فني مشترك".



مهرجان القاهرة السينمائي



ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".