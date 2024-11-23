السبت 23 نوفمبر 2024
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عقارات

رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي تتابع تنفيذ شقق الإسكان الأخضر

مى عبد الحميد
مى عبد الحميد

 عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اجتماعا مع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، وذلك لمتابعة سير العمل في مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر ضمن المرحلتين الخامسة والسادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان.


وناقش الاجتماع تطورات تنفيذ المشروعات، حيث تم استعراض نسب الإنجاز، التحديات التي تواجه فرق العمل، والخطط الزمنية المعتمدة لتسليم الوحدات السكنية.

 

تطبيق معايير الاستدامة البيئية في مشروعات الإسكان الأخضر

 كما تناول الاجتماع تطبيق معايير الاستدامة البيئية في مشروعات  الإسكان الأخضر لتعزيز جودة الحياة وتقليل الأثر البيئي، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.


وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة. من جانبه، شدد المهندس كمال بهجات على دعم الهيئة الكامل لجميع الجهود المبذولة لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل.


وفي السياق ذاته، أكدت مي عبد الحميد على أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في توفير السكن الملائم للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى دور صندوق الإسكان الاجتماعي في تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح تلك المشروعات.


ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور المدن الجديدة كمحاور للتنمية العمرانية المتكاملة، وتحقيق رؤية الدولة في توفير سكن كريم لجميع المواطنين.

 

كما أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ استكمال أعمال الموقع العام، ورصف الطرق المحيطة بالمشروعات ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة.

 

وأشار إلى أن المرحلة الخامسة تضم ١٠،٦٠٨ وحدات سكنية، تم نهو ٦٦٠٠ وحدة سكنية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ ٤٠٠٨ وحدات بالاضافة لتقدم نسب الأعمال في تنفيذ المرحلة السادسة بإجمالي ٥٥ ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار.


وفي هذا السياق، قام المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، بمرافقة الإدارات التنفيذية في جولة ميدانية لمتابعة أعمال التشطيبات، وأعمال رصف الطرق، واستكمال أعمال زراعة المسطحات الخضراء، ومتابعة تنفيذ المباني الخدمية.


كما شدد على الشركات المنفذة لضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية المعتمدة، والإسراع في إنجاز الأعمال المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في أقرب وقت.


وتأتي هذه الجهود تأكيدًا على التزام الوزارة بتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لتوفير سكن كريم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

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