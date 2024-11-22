جمعية المطورين العقاريين تشارك في ملتقى رجال الأعمال المغربي المصري

تستضيف القاهرة يوم 23 نوفمبر 2024 فعاليات "ملتقى رجال الأعمال المغربي المصري" تحت شعار "نحو شراكة عربية وإفريقية".

ينظم الملتقى مؤسسة أبناء المغرب بالتعاون مع منظومة عمال مصر الاقتصادية وشركائها الاستراتيجيين، وبرعاية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

يهدف الملتقى إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر وأشقائها من الدول العربية والإفريقية، والانفتاح على شراكات تعاون وبناء، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وسيشهد الملتقى حضورًا رفيع المستوى من كبار الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال من كلا البلدين، إلى جانب مشاركة واسعة من المؤسسات التجارية والصناعية المصرية والمغربية.

من أبرز المشاركين في الملتقى، المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، ومن المقرر أن يلقي كلمة حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعي التطوير العقاري والاستثمار، وتبادل الخبرات بين الشركات المصرية والمغربية في هذا المجال.

يأتي الملتقى أيضًا في إطار الاحتفال باليوبيل الفضي لجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بمناسبة مرور 25 عامًا على حكمه. وستتخلل الفعاليات عروضًا فنية وثائقية تسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين المؤسسات المشاركة من الجانبين.

ويعد هذا الملتقى فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، وفتح آفاق جديدة للتعاون العربي الإفريقي المشترك، بما يحقق التكامل الاقتصادي ويدعم فرص الاستثمار المتبادل بين الدولتين الشقيقتين.

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته.

حركة تنقلات بأجهزة عدد من المدن الجديدة

ونص قرار وزير الإسكان، على أن يتولى المحاسب عادل المحمدي محمود على، العمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، والمحاسب مجدي محمد عبد الحميد سالم، العمل نائبًا لرئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، والمحاسب حسام محمد عبد العزيز أحمد، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة العبور، والمحاسب أيمن عبد الشكور عبدالعظيم، العمل مدير عام الشئون المالية بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وتضمن قرار وزير الإسكان، تولي المحاسبة إیمان علی محمد ياسين، العمل، مديرا عاما للشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة بدر، والمحاسب محمد عبدالله محمد فرج، العمل مديرا عاما للشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والمحاسب عماد الدين عبد العليم عبد الغفار، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والمحاسب محمد صلاح قرني عبد التواب، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، والمحاسب محمد محمود رجب حسن، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، والمحاسب عرفات سمير أنور عبد الراضي، مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر.

أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ استكمال أعمال الموقع العام، ورصف الطرق المحيطة بالمشروعات ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة.



وأشار إلى أن المرحلة الخامسة تضم عدد ١٠.٦٠٨ وحدات سكنية، تم نهو عدد ٦٦٠٠ وحدة سكنية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ عدد ٤٠٠٨ وحدات، بالإضافة لتقدم نسب الأعمال في تنفيذ المرحلة السادسة بإجمالي ٥٥ ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار.

الالتزام بالمعايير الهندسية المعتمدة

وفي هذا السياق، رافق المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، الإدارات التنفيذية في جولة ميدانية لمتابعة أعمال التشطيبات، وأعمال رصف الطرق، واستكمال أعمال زراعة المسطحات الخضراء، ومتابعة تنفيذ المباني الخدمية.

كما شدد على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية المعتمدة، والإسراع في إنجاز الأعمال المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في أقرب وقت.

وتأتي هذه الجهود تأكيدًا على التزام الوزارة بتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لتوفير سكن كريم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" تأتي في إطار خطة الحكومة لتوفير مسكن مناسب لجميع شرائح المجتمع.

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