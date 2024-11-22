موظفة لقاضي محكمة الأسرة: زوجي طردني بسبب مرضي

رفعت سيدة دعوى طلاق للضرر وحبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، متهمة إياه بالتخلي عن مسؤولياته تجاهها وتجاه طفلتهما، وذلك بعد معاناة دامت لأربعة أعوام من تحمل مصاريف ومتطلبات الحياة بسبب بخل زوجها.

وقالت الزوجة: “لقد تحملت كافة مصاريف المنزل وتكاليف علاج ابني من راتبي الشهري، بسبب بخل زوجي الذي رفض أن يتحمل المسؤولية. وعندما أصبت بمرض الغضروف وأجريت عملية جراحية، أصبحت غير قادرة على العمل، فاضطررت لتقديم إجازة بدون مرتب. ولكن زوجي لم يساعدني في علاجي، ولم يوفر لي ولطفلتنا متطلبات الحياة”.

وأضافت الزوجة أنها تعرضت للعنف من زوجها الذي رفض أن يساعدها في العلاج أو أن يتحمل نفقات معيشتهما، وعندما حاولت عتابه على تقاعسه، قام بطردها من مسكن الزوجية، لتذهب للإقامة مع عائلتها.

وتابعت السيدة: “زوجي ميسور الحال بحسب تحريات الدخل التي قدمتها، ولكنه يرفض الإنفاق عليّ رغم تدهور حالتي الصحية. حتى عندما مكثت في المستشفى، لم يزرني أو يسأل عني ولو لمرة واحدة. كما رفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، مما ألحق بي ضررًا ماديًا ومعنويًا كبيرًا”.

وأشارت إلى أنه حينما طالبت بالحقوق الأساسية لها ولطفلتها، طلب منها العودة إلى منزل أهله بما وصفته بمحاولة إذلالها، بل وصل الأمر إلى التعدي عليها بالضرب وتهديدها.

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