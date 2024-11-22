رامي صبري يكشف مفاجأة عن حكاية ارتدائه حلقًا في أذنه

كشف الفنان رامي صبري عن رأيه في ظهور بعض الفنانين الرجال بملابس شفافة أو ارتدائهم حلقًا، وتصدرهم التريند بهذه الإطلالات.

وقال رامي صبري خلال لقائه في برنامج "حبر سري" مع أسما إبراهيم عبر قناة "القاهرة والناس": "التريند مش بيشغلني، في حاجات مقدرش ألبسها، أنا بخاف من الجمهور وبحترمه سواء في الكلام وأنا بكتب الأغنية أو في اللبس، أنا معرفش أعمل كده وأنا بشتغل ببقى شايف الجمهور قدامي الأم والبنت، الحتة دي مهمة عندي من زمان في خطوط عندي مقدرش أتعداها".

وتابع رامي صبري: "في حاجات أنا مش بعرف أعملها، أنا مش معترض عليها اللي عايز يلبس حاجة أو يعمل أي حاجة يعملها، كل شخص من حقه يعمل أي حاجة وأنا من حقي أرفض الحاجة دي أو أعملها، أنا بهتم بـ ست البيت والبنات إنهم يشوفوني بشكل محترم إني أخلي بالي من لبسي والأغاني، في أغاني كتير بتجيلي جريئة وبيبقى نفسي أعملها بسبب كلمة أو جملة مبعرفش أعملها".

يذكر أن رامي صبري طرح ألبومه الـ11 والذي يحمل اسم "أنا جامد كده كده".

ويضم الألبوم أغنيات: "أنا جامد كده كده"، كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي، وأغنية "كداب" كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري وأغنية "على بالي" كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري وتوزيع محمد يسي، و"فيها إيه" كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية "كنا معدين" كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية "ما بتحصليش كتير" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

يذكر أن رامي صبري نشأ في القاهرة وكان طموحه منذ الصغر أن يصبح فنانا مشهورا، قبل تخرجه من أكاديمية الموسيقى بالقاهرة، بدأت مسيرة رامي صبري الموسيقية بتلحين بعض الأغاني لمطربين أمثال عامر منيب، شيرين عبد الوهاب، فضل شاكر ومع نجاح هذه الأغاني بدأ اسم الفنان يلمع في الساحة الفنية وفي سنة 2005 التقى بالمخرج طارق العريان الذي أعجب بمواهبه الفنية وقرر تبنيه فنيا وإنتاج ألبومه الأول حبيبي الأولاني مع تصوير ثلاث أغاني منها على طريقة الفيديو كليب «حبيبي الأولاني»، «مش انا» و«بحبك» وحققت هذه الأغاني بالإضافة إلى التي لم يتم تصويرها مثل «الف ما شاء الله عليك» و«هتبعد يوم» و«لا يا قلبي» و«ليالي» نجاحا لافتا.

وبعد نجاح هذا الألبوم بدأ في إجراء حفلات فنية شبابية، كما شارك في عدة حفلات أخرى كحفلات دفعات التخرج وحفلات الجمعيات والمؤسسات من هنا بدأ نجاح المطرب الفني، واضحى مطربا من المطربين الشباب المشهورين في مصر، وتزامن هذا الأمر مع ظهوره الإعلامي في عدة برامج ذات نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي مثل (تاراتاتا) و(نغم) و(سكوت حنغني) واختير أيضا المطرب في ذات السنة للتمثيل إذ عرضت عليه سيناريوهات لأفلام سينمائية ولكنه رفض تلك العروض مبررا ذلك برغبته في التركيز على مشواره الغنائي وبرغبته في أن يكون «طارق العريان» هو مخرج فيلمه الأول.

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