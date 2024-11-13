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ثقافة وفنون

مي عمر تحتفل بالانتهاء من تصوير مسلسل إش إش

مسلسل إش إش، فيتو
مسلسل إش إش، فيتو

مسلسل إش إش، انتهت الفنانة مي عمر من تصوير جميع مشاهد مسلسلها الرمضاني إش إش تحت قيادة زوجها المخرج محمد ساميّ إستعدادا لعرضه في رمضان 2025.

مي عمر تنتهي من تصوير مسلسل إش إش 

واحتفل فريق عمل إش إش بانتهاء التصوير بحفل داخل لوكيشن التصوير بحضور جميع الأبطال وعلي رأسهم مي عمر ومحمد سامي 

 

ويدخل المسلسل مرحلة المونتاج والمكساج، حتى يكون جاهزًا بعدها للعرض، حيث يبدأ بعدها المخرج محمد سامي في تصوير مسلسل “سيد الناس” مع الفنان عمرو سعد وداليا البحيري وأحمد رزق.

 

تفاصيل مسلسل أش أش 

وتدخل أش أش الشخصية التي تلعبها الفنانة مى عمر في خلافات مع خالتها التي تلعب دورها الفنانة هالة صدقي بسبب عملهما في مهنة واحدة.

 

وتقوم أسرة العمل حاليًا بتصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل بين شوارع السادس من أكتوبر وبعض شوارع وسط البلد، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من 4 أيام.

والعمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.

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تصوير مسلسل أش أش مي عمر مي عمر تنتهي من تصوير مسلسل إش إش مسلسل إش إش المخرج محمد سامي رمضان 2025

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