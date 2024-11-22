السبت 23 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

تضايق إن ترتيبك رقم 3 بعد تامر حسني وحماقي؟ رد غير متوقع لرامي صبري (فيديو)

رامي صبري، فيتو
رامي صبري، فيتو

قال المطرب رامي صبري: "أنا حاليا من ضمن أفضل 5 مطربين على الساحة وفقا للأرقام الشهرية التي تأتينا من مشاهدات الجمهور لأغانينا على كافة المنصات ويوتيوب، ومكنتش أحلم بنصف ما وصلت إليه من نجومية ونجاح".

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وأضاف خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس": "أنا جاي من شقاء وتعب وشغل واجتهاد وتحمل حاجات كتير في الشغلانة بتاعتنا".

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وتابع رامي صبري: "مش مهم أنا رقم إيه، وفيه ناس أنا بالنسبة لهم رقم 1، ومش بتضايق إني رقم 3 بعد تامر حسني ومحمد حماقي ومعرفش التصنيف ده جاي منين بس ميضايقنيش، هما إخواتي وأوقات بنتواجد في أفراح مع بعض".

وأكمل: "لست أنا من أحدد ترتيبي في النجومية والشهرة، ولكن مشاهدات الجمهور لأغاني كل مطرب هي من تحدد ذلك".

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تامر حسني محمد حماقي رامي صبري برنامج حبر سري المطرب رامي صبري

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