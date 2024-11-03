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ثقافة وفنون

تدافع الجمهور على سيارة رامي صبري بعد انتهاء حفله في كندا لهذا السبب

رامي صبري مع الجمهور،
رامي صبري مع الجمهور، فيتو

أحيا المطرب رامي صبري مؤخرا حفلا غنائيا في كندا وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل رامي صبري في كندا 

وتفاجأ رامي صبري بتدافع الجمهور على سيارته بعد انتهاء حفله في كندا لكي يلتقطوا معه صورا تذكارية ولبى طلبهم على الفور.

وقدم رامي صبري خلال حفله في كندا عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح، بالإضافة إلى تقديمه ميدلي خاصًّا من أعماله. 

وأحيا رامي صبري، مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية، في عدة أماكن بين طنطا والساحل الشمالي.

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