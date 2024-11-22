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غدا، البابا تواضروس الثانى يترأس القداس الألهى بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

يرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الألهى فى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، صباح غدًا السبت، فى إطار زيارة رعوية للكنيسة.

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ومن المقرر أن يشارك البابا الصلاة الأباء الأساقفة العموم الأنبا إيلاريون أسقف كنائس غرب الإسكندرية، والأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزة، والأنبا هرمينا أسقف كنائس وسط وشرق، والقمص إبرام اميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، رئيس مجلس الكهنة، وآباء كهنة الكاتدرائية.

ويتخلل صلاة القداس الالهى، ترقية 4 من الكهنة منهم 3 من كهنة الإسكندرية إلى رتبة القمصية، تكريمًا لجهودهم في الخدمة والرعاية الروحية فى الكنائس.

ويضم الكهنة المرقّون لرتبة القمصية بالإسكندرية، كل من القس فيلوباتير إدوارد، وتمت سيامته، والقس بولا حليم، وتمت سيامته في عام 2005، والقس مرقس ميخائيل وتمت رسامته في عام 2005، بالإضافة إلى القس بيسنتي عبد المسيح

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الاسكندرية كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني غرب الإسكندرية

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