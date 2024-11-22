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محافظات

وكيل صحة سوهاج يلتقي وفد "روتاري" لبحث آليات التعاون المشترك بالمحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بوفد نادي روتاري، وعلى رأسه اللواء هاني نبيه. 

و ضم الوفد كلا من الدكتورة تغريد سامي فخري الرئيس السابق للنادي والدكتور حازم عبدالعظيم عضو النادي والدكتورة لمياء الجبالي سكرتير سابق نادي روتاري  وذلك لبحث أليات التعاون المشترك بين مديرية الصحة وروتاري في المرحلة المقبلة. 

 

حيث يعتزم النادي تنظيم قوافل طبية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بسوهاج لخدمة أهالي المحافظة. 

واستعرض وفد روتاري الجهود المشتركة السابقة في المجال الصحي،  في إطار التعاون المشترك بين مديرية الصحة بسوهاج والمجتمع المدني لخدمة المواطن السوهاجي. 

ومن جانبه ثمن " دويدار" دور المجتمع المدني ومشاركته الفعالة في خدمة المواطنين  مؤكدًا على دعمه ومشاركة مديرية الصحة في جميع الفعاليات التي شائنها تسهيل وصول الخدمات الصحية للمواطن.

ووجه جميع الإدارات المعنية بتذليل العقبات أمام تلك الجهود كما قدم اللواء هاني نبيه شكره وتقديره لجهود مديرية الصحة والسكان بسوهاج والعاملين بها وسعيهم الدائم والملحوظ لخدمة المرضي .

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