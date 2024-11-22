لحظات رعب لركاب حافلة هاجمها مسلح بسكين في تركيا (فيديو)

عاش ركاب حافلة نقل عام لحظات من الرعب أثناء سيرها في أحد شوارع العاصمة التركية أنقرة ، عندما نشب خلاف بين سائق الحافلة وسائق سيارة أخرى على الطريق؛ وتطور الخلاف سريعًا إلى مواجهة خطيرة استُخدم فيها السلاح.

Trafik magandası yolculara dehşeti yaşattı!



Ankara'da otobüs şoförü ile tartışmaya giren bir şoför, elinde bıçakla seyir halindeki otobüs şoförünü tehdit etti.



Kırmızı ışıkta duran saldırgan otobüse vurarak hakaret ve küfürlerine devam etti. pic.twitter.com/evp3rtd2N3 — Ekol TV (@ekoltvv) November 21, 2024

لحظات رعب في حافلة ركاب تركيا

وأظهر مقطع فيديو صوّره أحد الركاب تفاصيل الحادثة، حيث بدأ الخلاف بتبادل الصراخ بين السائقين على الطريق، ثم تصاعد الموقف عند إشارة مرور حمراء، حيث ترجل سائق السيارة الغاضب حاملًا سكينًا كبيرة، وتوجه نحو الحافلة في محاولة للاعتداء.

وحاول الركاب تهدئة سائق الحافلة لتجنب تصعيد الموقف، وأغلق أحدهم النافذة القريبة من السائق لتفادي ضربات المهاجم.

ومع ذلك، أصر سائق الحافلة على فتح النافذة، متجاهلًا دعوات الركاب، بمن فيهم النساء، اللاتي بدت أصواتهن تعكس الخوف والقلق من تفاقم الوضع.

مواجهات بالسلاح وسط تتدخل الشرطة التركية

وانتهت المواجهة دون وقوع إصابات، حيث غادر السائق الغاضب المكان بعد أن وجه عدة ضربات للحافلة.

وأقدم أحد الركاب على النزول للتحدث مع السائق المعتدي وتهدئته.

وسرعان ما تدخلت الشرطة التركية وأوقفت السائق المعتدي، وفتحت تحقيقًا في الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وتتزايد الدعوات في تركيا لسن تشريعات أكثر صرامة وتشديد العقوبات لمكافحة حوادث العنف المسلح التي باتت تشكل مصدر قلق متزايد للمجتمع.

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