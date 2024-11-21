وكيل صحة الغربية يتفقد سير العمل بالمنشآت الطبية في طنطا

أجرى الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة على الوحدات الصحية بطنطا ومركز المحلة الكبرى، رافقه الدكتور محمد وجدي مدير المكتب الفني.

توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

تفقد عدد من المنشآت الصحية

تفقد عدد من المنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة، التي تأتي هذه الجولة في إطار متابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على سير العمل في المنظومة، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية، شملت الجولة إدارة المعامل والمعمل المشترك المركزي بطنطا، للاطلاع على التطويرات التي تم إجراؤها مؤخرًا، بالإضافة إلى فحص الأجهزة الجديدة التي وصلت إلى المعامل والتأكد من جاهزيتها للعمل.

متابعة الخدمات الطبية والعلاجية

كما تفقد وحدة نواج التابعة للإدارة الصحية ثاني طنطا، حيث تفقد الأقسام المختلفة، عيادة الأسنان، والعلاج الطبيعي، والطوارئ والمعمل فحص ملفات تنظيم الأسرة، بعد التطوير ومتابعة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بشكل منتظم، مع توفير كوادر طبية مؤهلة تؤدى خدمات طبية وعلاجية وفق معايير الجودة، كما تابع ملفات المترددين وفحص الزواج.

كما اطمأن على سير العمل بوحدة ميت الليث ووحدة دمرو التابعة للإدارة الصحية بالمحلة والمرور على مختلف الأقسام الطبية وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، موجهًا العاملين بمتابعة أعمال ملفات طب الأسرة والعمل على استكمالها لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول من جميع العاملين بوحدة دمرو، مقدما خالص الشكر والتقدير لكافة العاملين بالوحدة الصحية على جهودهم وتفانيهم في أداء واجبهم، وأن هذا الجهد يعكس حرص الإدارة على تعزيز كفاءة الخدمات الطبية وتطوير الأداء داخل الوحدات الصحية.

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