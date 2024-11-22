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خارج الحدود

وزير الخارجية: الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع وزير الصناعة بالكونجو الديمقراطية، فيتو

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم لقاءً مع Louis Watum وزير الصناعة وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية الكونجو الديمقراطية خلال زيارته الى كينشاسا.

تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية

أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا على حرص الحكومة المصرية على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية وفي مقدمتها الكونجو الديمقراطية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون الإقليمي بين مصر ودول القارة.

إقامة مصانع مصرية في الكونجو

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تبادل الخبرات وإمكانية إقامة مصانع مصرية في الكونجو الديمقراطية لتوطين صناعة عدد من المنتجات المصرية خاصة في مجالات الأدوية والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، مشددًا على استعداد مصر لتقديم الدعم الفني والتدريب في مجالات الصناعة وريادة الأعمال. 

الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات

كما استعرض الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول للسوق الكونجولي.

وقد وجه الوزير عبد العاطي الدعوة للوزير الكونجولي لزيارة مصر في إطار التحضير للزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية إلى القاهرة.

من جانبه، أشاد الوزير الكونجولي بدور مصر الرائد في دعم التنمية بالقارة الإفريقية، معربًا عن تطلعه لتوسيع الشراكة مع مصر خصوصًا في مجال الصناعات التحويلية والزراعية، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة بجمهورية الكونجو الديمقراطية.

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بدر عبد العاطي تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات الكونجو الديمقراطية

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