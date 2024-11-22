الجمعة 22 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الدنمارك تعلن التزامها بقرارات الجنائية الدولية

الجنائية الدولية،
الجنائية الدولية، فيتو

أعلنت الخارجية الدانماركية، اليوم الجمعة، التزامها بقرارات الجنائية الدولية وأن أي اشتباه في وقوع جرائم حرب يوجب مقاضاة مرتكبيها، وذلك بعد إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وجالانت.

ومن جانبها، أعلنت حكومة إيرلندا، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الشرطة الإيرلندية ستعتقل نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا، مؤكدة دعم المحاكم الدولية.

وفي وقت سابق، حسم وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، موقف بلاده من تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، في حال زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو إيطاليا.

إيطاليا تتعهد بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ضد نتنياهو

وقال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، إنه سيتعين علينا اعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية إذا زار إيطاليا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، "إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة". كما أصدر المحكمة أمر اعتقال بحق محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس".

المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق نتنياهو

وذكرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، أن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو وجالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف".

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وشددت الجنائية الدولية على أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتانياهو وجالانت ارتكبا جرائم"، مؤكدة أن "هناك أسبابا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتانياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين. وأكدت إبان قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري".

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نتنياهو جالانت الدانمارك إيرلندا الجنائية الدولية

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