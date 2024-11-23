السبت 23 نوفمبر 2024
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اقتصاد

انخفاض الردة وارتفاع الذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ انخفض سعر طن الردة نحو 50 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الذرة المستوردة ارتفاعًا جديدًا.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12800 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 12800 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12300 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13400 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق 

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 1025 جنيهًا، بانخفاض قدره 179 جنيهًا، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 600 جنيه إلى 1700 جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 16183.3 جنيه، بارتفاع قدره 1938 جنيهًا، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء من 13 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 20 ألف جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 20 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 19 ألف جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والكسب عباد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 9600 جنيهًا، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، سعر كسب عباد 36% نحو 16800 جنيه.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12200 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 38 ألف جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار علف الدواجن في السوق

وعن أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 20500 جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 20 ألف جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 19500 جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 19200 جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16 ألف جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 15700 جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 15500 جنيه، علف بياض 14% نحو 14400 جنيه.

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