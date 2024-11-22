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محافظات

محافظ أسوان لأهالي كوم أمبو: مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات (صور)

محافظ أسوان في كوم
محافظ أسوان في كوم أمبو

قال اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إن المرحلة الحالية تشهد المتابعة الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينها، ودراسة كافة المشاكل التى تواجههم من خلال المرور والتواجد الميدانى لكافة القيادات التنفيذية، وهو الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

تلبية المطالب والاحتياجات 

وأضاف أن تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، والاهتمام بمصلحة المواطن الأسواني تقع فى مقدمة أولويات عملنا كجهاز تنفيذى، ونعمل للوصول للأفضل دائمًا بالتعاون والتكاتف مع القيادات البرلمانية، والوزارات والجهات المختصة لتوفير الدعم اللازم لاستكمال سلسلة المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

 

وجاء ذلك أثناء لقائه بالمواطنين عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد " ناصر " بمركز كوم أمبو، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام  ، فضلًا عن النائب خالد رضوان عضو مجلس النواب، والقيادات الدينية والتنفيذية.

فيما ألقى خطبة الجمعة الدكتور أبو الحسن طاهر إمام وخطيب المسجد، حيث جاءت الخطبة  بعنوان "أنت عند الله غالٍ". 

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​ أسوان صلاة الجمعة المواطن العمل التنفيذى كوم أمبو

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