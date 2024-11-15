محافظ أسوان يوجه باستكمال أعمال التشجير والإضاءة والنظافة بمنطقة جبل تقوق (صور)
تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال الرصف التي شهدتها منطقة جبل تقوق لتسهيل حركة المواطنين والمركبات، ولتخفيف أي معاناة عنهم.
تفقد الطرق وأعمال الرصف
وأثناء تفقده للطريق برفقة المهندس عمرو لاشين، ومسئولى الجهات المعنية، كلف الدكتور إسماعيل كمال مديرية الطرق باستكمال أعمال التطوير والتجميل بالمنطقة من الرصف بشكل كامل، ووضع مطبات صناعية وفقًا للمواصفات القياسية على مسافات لتهدئة سرعة المركبات والسيارات المترددة على المنطقة.
ووجه محافظ أسوان بأن يتم بالتوازى تنفيذ أعمال التشجير، والإضاءة، مع تكثيف أعمال النظافة العامة، وهو الذى يساهم فى خلق شكل جمالى وحضارى لأهالى جبل تقوق.
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