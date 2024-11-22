مدرب شباب بلوزداد يتحدث عن مواجهة أورلاندو في مجموعة الأهلي النارية

دوري أبطال إفريقيا، شدد عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد على صعوبة مواجهة فريقه ضد أورلاندو بيراتس بطل جنوب إفريقيا.

ويستعد شباب بلوزداد لمواجهة أورلاندو بيراتس ضمن الجولة الأولى من الدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عمراني عبر الإذاعة الوطنية الجزائرية: "أورلاندو بيراتس، فريق محترم وقوي ويلعب كرة حديثة، ويتصدر ترتيب الدوري الجنوب إفريقي حاليا".

المباراة ستكون صعبة جدا علينا، لكن بعد فوزنا الأخير على مولودية الجزائر بالدوري، أتمنى أن تكون الثقة عادة للاعبين".

ويستضيف شباب بلوزداد منافسه أورلاندو بيراتس يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتضم المجموعة كل من: شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي والأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري.

ويستهل الأهلي حامل اللقب مشواره في المجموعة بلقاء الفريق الإيفواري.

وستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر على أرضية استاد القاهرة في السادسة مساءً.

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