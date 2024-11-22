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رياضة

سبب غياب عمر كمال عن قائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري الليلة

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن غياب عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق عن قائمة مباراة الاتحاد السكندري الليلة في الدوري يأتي بسبب معاناة اللاعب من نزلة برد. 

وقال: اللاعب اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم أمس على هامش المران الجماعي ولم يشارك في التدريبات الختامية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة ‏الدوري.‏

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري والقنوات الناقلة  

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة ‏الدوري.‏

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والاتحاد في الدوري المصري 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق- يحيى عطية الله- كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- إمام عاشور- عمر الساعي - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل "كوكا".

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"- سمير محمد.

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