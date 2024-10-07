دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عدلي يبدأ ترتيبات رحلات الأهلي الخارجية

الأهلي، يبدأ سمير عدلي المدير الإداري بالأهلي مرحلة التجهيز لرحلات الفريق الخارجية استعدادا لخوض منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي رفقة شباب بلوزداد الجزائري وستاد ابيدجان واورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

كما طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية عن الأندية المنافسة لفريقه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانطلقت قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

تنقل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، على قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما تذاع مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

نظام قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.

مستويات قرعة دوري أبطال إفريقيا

وجاء تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

1- المستوى الأول: (الأهلي المصري- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي- الترجي التونسي- تي بي مازيمبي الكونغولي).

2- المستوى الثاني: (الرجاء المغربي- يانج أفريكانز التنزاني- بيراميدز المصري- شباب بلوزداد الجزائري).

3- المستوى الثالث: (الهلال السوداني- أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي- الجيش الملكي المغربي- ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي).

4- المستوى الرابع: (مولودية الجزائري- ستاد أبيدجان الإيفواري- دجوليبا المالي- مانيما يونوين الكونغولي).