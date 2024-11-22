الجمعة 22 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوات الاحتلال برشقة صاروخية

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الجمعة، استهداف تجمع لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام برشقة صاروخية.

52 شهيدا وأكثر من مائة مصاب في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 52 شخصًا استشهدوا في غارات إسرائيلية على شرق وجنوب البلاد الخميس، في خضم مواجهة مفتوحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ شهرين.

ونقلت الوكالة الوطنية الرسمية عن بيان للوزارة أن الغارات على قضاء بعلبك، شرقي لبنان، أسفرت عن 40 شهيدًا و52 جريحًا.

في جنوب البلاد، خلفت الغارات 12 شهيدًا و50 جريحًا في عدة قرى.

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حزب الله الخيام لبنان وزارة الصحة اللبنانية الجيش الإسرائيلي

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