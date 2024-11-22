ضعف المياه بالأدوار العليا عن بعض المناطق بمدينة جهينة فى سوهاج السبت

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة جهينة بمركز جهينة وقريتى البطاخ والغريزات والعمارات السكنية بمركز المراغة، وذلك يوم السبت الموافق 23نوفمبر 2024 من الساعة الثانيه صباحا حتى الساعة الرابعة صباحا من نفس اليوم ولمدة ساعتين.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الحى بسوهاج أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال تركيب محبس بقطر 400 مم بمحطة مياه المراغة جهينة السطحية.



وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من، تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.



وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

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