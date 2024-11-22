افتتاح مسجد النور بجهينة في سوهاج

افتتحت مديرية أوقاف بسوهاج اليوم الجمعة مسجد النور بنجع الجبل بمركز جهينة بمحافظة سوهاج بحضور الشيخ محمود أحمد محمد، مدير إدارة أوقاف جهينة والشيخ هلال شعبان على، المفتش بإدارة أوقاف جهينة.

وكانت خطبة الجمعة اليوم بعنوان أنت عند الله غالٍ التى القى الخطبة الشيخ محمود احمد قائلا إن اللهُ تعالَى خلقَ الإنسانَ وكرّمَهُ، ومِن مظاهرِ هذا التكريمِ: أنَّ اللهَ خلقَهُ بيدِهِ ونفخَ فيهِ مِن روحِهِ، وأسجدَ لهُ ملائكتَهُ، كمَا أمرَ إبليسَ بالسجودِ لهُ، كمَا سخّرَ اللهُ للإنسانِ كلَّ ما في السماواتِ والأرضِ مِن شمسٍ وقمرٍ ونجومٍ وأرضٍ ومياهٍ وأنهارٍ وبحارٍ.

وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات الدينية منهم الشيخ محمود أحمد محمد،مدير إدارة أوقاف جهينة والشيخ هلال شعبان على،المفتش بإدارة أوقاف جهينة والشيخ محمد محمد إسماعيل،المفتش بإدارة أوقاف جهينة والشيخ أحمد فيض الله قبيصى، رئيس قسم المساجد ومحمد الشيخ، المسئول الدعوى والإداري بالإدارة.

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