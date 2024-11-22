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رياضة

غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل صدام الاتحاد السكندري الليلة

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

 يعود النادي الأهلي لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بملاقاة نظيره فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الجمعة، في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم المصرية.

ويغيب عن الأهلي العديد من العناصر المهمة فى مواجهة اليوم، وهم: عمر كمال، ويوسف أيمن، ووسام أبوعلي، وأشرف داري، ومصطفى أبو الخير، ومصطفى مخلوف، ومحمد عبد الله، وكريم نيدفيد. 


مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 

 يدخل النادي الأهلي المباراة بدافع الفوز، وحصد الثلاث نقاط، للاستمرار في سلسلة الانتصارات التي حققها منذ انطلاق مسابقة الدوري، حيث استهل المارد الأحمر مشواره في البطولة بالفوز علي سيراميكا كليوباترا 5-2، ثم تغلب علي فريق زد إف سي 1-0. 

 

 على الجانب الآخر يأمل زعيم الثغر تحت قيادة بابافاسيليو المدير الفني لزعيم الثغر في الاستمرار في انطلاقته المميزة التي حققها منذ بداية المسابقة  حيث نجح هو الأخر في تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن، وذلك بعد الفوز على فاركو 1-0، ثم عاد ليكرر الفوز بنفس النتيجة أمام  حرس الحدود.

 

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق- يحيى عطية الله- كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- إمام عاشور- عمر الساعي - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل "كوكا".

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"- سمير محمد

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