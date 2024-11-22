قبل ختامها الليلة، 5 مشاهد مميزة في الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي

تختتم مساء اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، فعالياتها، وذلك بعد أن استمرت منذ يوم 13 من الشهر الجاري، حيث شهدت دورة 2024 العديد من العلامات المميزة، والمشاهد التي ستظل راسخة في تاريخ المهرجان العريق.

ونرصد أبرز 5 مشاهد من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام كالتالي:

دعم القضية الفلسطينية

وتجاوزت مظاهر دعم القضية الفلسطينية تعليق دبابيس تحمل خريطة فلسطين على الملابس الرسمية بل تجاوزت مظاهر دعم القضية في دورة المهرجان هذا العام ذلك بكثير، حيث خصص برنامجين عن السينما الفلسطينية الأول بعنوان "أضواء على فلسطين"، ويضم ثلاثة أفلام هي "سن الغزال" للمخرج سيف حماش، الذي يروي قصة شاب من مخيم للاجئين يسعى إلى تحقيق أمنية شقيقه الصغير، وفيلم "ولدت مشهورًا" للمخرج لؤي عواد الذي يستعرض بحث بطل الفيلم عن حريته الشخصية بعيدًا من والديه.

إضافة إلى الفيلم الوثائقي "أحلام كيلومتر مربع" للمخرج قسام صبيح الذي يوثق حياة أهالي جنين ومعاناتهم اليومية في ظل الاحتلال وصور مقاومتهم.

أما الثاني فهي سلسلة أفلام "أفلام من المسافة صفر" التي أطلقها رشيد مشهراوي وجمعت 22 مخرجًا من غزة، لتقديم رؤية سينمائية عن حياة أهل القطاع بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، وتتنوع بين الأفلام الوثائقية والروائية موثقة واقعهم الصعب وآمالهم المتجددة، ويتضمن قسمًا خاصًا للأفلام تحت عنوان "أفلام غزة".

بالإضافة إلى عرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" في الافتتاح، وتدور أحداثه التي صُورت في بيت لحم بفلسطين حول الصبي سامي البالغ من العمر 12 سنة والذي يحاول في رحلة ليوم واحد وليلة واحدة، برفقة عمه وابن عمه الذي يكبره بسنتين البحث عن طائرة المفقود، والذي يحزن عندما يخبره الجيران بأنه ربما عاد لموطنه الأصلي.

ويتجول الصبيان في رحلة مليئة بالتفاصيل من مخيم للاجئين في الضفة الغربية إلى مدن فلسطينية مختلفة منها بيت لحم والقدس القديمة وحيفا، ويستعرض العمل الحياة اليومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

عرض 10 أفلام كلاسيكية مرممة

وخلال دورة العام الحالي، خصص المهرجان مساحة للأفلام الكلاسيكية والأفلام التي خضعت للترميم، والتي تعد فرص قيمة لإعادة اكتشاف الأعمال التي قد تكون تعرضت للتلف أو النقص في جودتها بسبب مرور الزمن، لتظهر في صورتها الأصلية أو المحسّنة بفضل التقنيات الحديثة.

وشهد عرض بعض هذه الأفلام ضمن برنامج المهرجان حضورا جماهيريا كبيرا رفع شعار كامل العدد في أغلب هذه العروض، وتضم قائمة الأعمال المرممة التي تعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام كل من:

فيلم «بداية ونهاية» من إخراج صلاح أبوسيف عرض عام 1960، ويصور الفيلم مصير عائلة مكونة من ثلاثة إخوة وأختهم نفيسة والأم، وكيف يعيشون في ظل حياة صعبة بعد فقدان الأب. يسلك كل منهم مسارًا مختلفًا، وليس من الضروري أن تكون نهايته جيدة.

فيلم «شيء من الخوف» من إخراج حسين كمال عرض عام 1969، وتدور أحداث فيلم «شيء من الخوف» استنادًا إلى قصة ثروت أباظة القصيرة، في قرية ريفية مصرية. حيث يهدد عتريس أهل القرية، بينما تقدم فؤادة، الفتاة التي يحبها، على فعل يمثل تحديًا علنيًا، فتكون علاقتهما على المحك.

فيلم «القاهرة 30» من إخراج صلاح أبوسيف عرض عام 1966 تدور قصته حول محجوب، ريفي ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن حياة أفضل. عندما يطلب مساعدة صديقه سالم للعثور على وظيفة، لا يكتفي سالم بإيجاد وظيفة له في الوزارة التي يعمل بها، بل يجد له عروسًا أيضًا. لكن العروس هي عشيقة قاسم بك، الذي سيزورها مرة في الأسبوع.

فيلم «الفتوة» من إخراج صلاح أبوسيف عرض عام 1957، تدور أحداثه حول هريدي الذي يصل إلى سوق الخضار بحثًا عن فرصة عمل، ويعمل لدى المعلم أبوزيد. بعد فترة، يستقل هريدي عن أبوزيد ويتزوج حسنية. مع الوقت، يشكل هريدي تحديًا لأبوزيد، وسرعان ما تزداد قوته وتزداد حالته سوءًا.

فيلم «الشحات»، من إخراج حسام الدين مصطفى عرض عام 1973، تدور أحداثه حول عمر هو محامٍ ناجح وزوج سعيد لديه ابنتان. تغزو حياته مجموعة من الأسئلة الوجودية حول الحياة. خلال أزمة منتصف العمر التي يمر بها، يشعر بالتشتت بين حياة الليل التي لم يجربها من قبل والوجه الاجتماعي الذي يتوقعه منه المجتمع.

فيلم «السراب» من إخراج أنور الشناوي، عرض عام 1970، تدور أحداثه حول كامل الثري الذي يتزوج من رباب التي تكتشف بعد الزواج أنه عاجز جنسيًا، ويعود ذلك إلى تعلق أمه التي عاش بكنفها بعد انفصالها عن والده، ما يؤثر على حياته الزوجية.

فيلم «المستحيل» من إخراج حسين كمال، عرض عام 1965، تدور أحداثه حول حلمي الذي يعيش تحت تأثير والده، فهو الذي اختار له الزوجة وأجبره على الموافقة. يحاول حلمي بعد وفاة والده أن يتحرر من تأثيره عليه وأن تكون له حرية الاختيار فتكون أولى تجاربه هي الارتباط بناني الشابة الرقيقة المغلوبة على أمرها، ثم يلتقي بفاطمة المحامية المتحررة مدعية الثقافة.

وفيلم «السمان والخريف» من إخراج حسام الدين مصطفى، عرض عام 1967، تدور أحداثه حول عيسى الدباغ، رجل فقد سلطته بعد ثورة ١٩٥٢، يلتقي بريري العاهرة، يمارس عليها السلطة حتى يكتشف أنها حامل فيطردها وتتخبط حياته بعد ذلك حتى يراها من جديد مع اختلاف معايير القوى.

وفيلم «الحرام» من إخراج هنري بركات عرض عام 1965، تدور أحداثه حول عزيزة والتي عقب حملها جراء تعرضها للاعتداء على يد أحد رجال القرية، تخفي عزيزة حملها عن زوجها وقريتها. دون وعي منها تقتل الطفل فور ولادته ولكن عقلها لا يتحمل تلك المآسي.

وفيلم «الزوجة الثانية»، من إخراج صلاح أبوسيف، عرض عام 1967، تدور أحداثه حول عتمان عمدة فاسد، يحكم على أهل القرية بالقوة والظلم، يجبر أبوالعلا الفقير على تطليق زوجته ليتزوجها حتى تنجب له طفل.

وفيلم «قصر الشوق»، من إخراج حسن الإمام، عرض عام 1966، قصة الفيلم تدور حول أحمد عبدالجواد وبعد عشر سنوات من وفاة فهمي، عاد إلى حياته المعتادة، حيث يقع في حب زنوبة التي تحب ابنه ياسين. بينما يتزوج ياسين من زنوبة، تتعرض مثالية كمال للاختبار عندما تتخلى عنه عايدة لأجل رجل ثري.

وفيلم «بين القصرين»، من إخراج حسن الإمام، عرض عام 1964، ويعرض الفيلم حياة أسرة السيد أحمد عبدالجواد خلال الاحتلال الإنجليزي وقبيل ثورة ١٩١٩. يتناول الفيلم شخصية رب الأسرة الذي يتعامل بصرامة مع عائلته، لكنه يعيش حياة لهو ليلية. كما يُظهر ابنه فهمي الذي ينضم إلى تنظيم سياسي سري، والابن الأكبر ياسين الذي يسير على خطى والده في ملاحقة النساء.

وفيلم «سواق الأتوبيس» من إخراج عاطف الطيب، عرض عام 1982، تدور أحداثه حول حسن، سائق أتوبيس نهارًا وسائق تاكسي ليلًا، يحاول إنقاذ ورشة والده التي تم تعليقها بسبب الضرائب. يطلب مساعدة شقيقاته، لكن الجشع يعميهم.

وفيلم «قشر البندق»، من إخراج خيري بشارة، عرض عام 1995، قصة الفيلم: «لمواجهة تراجع إيرادات الفندق الذي يديره رءوف، يعلن عن مسابقة لتناول أكبر كمية من الطعام لجذب المزيد من النزلاء. ومع ذلك، ينضم المئات من الفقراء إلى المسابقة، مما يحولها إلى مأساة تُبرز أشكالًا مختلفة من المعاناة».

سوق القاهرة السينمائي

حالة كبيرة من الحفاوة شهدها سوق مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام والذي يُعتبر واحدًا من أبرز الفعاليات التي تجمع بين صناع السينما والشركات الإنتاجية من مختلف أنحاء العالم العربي والدولي، ويضم السوق عددًا من شركات الإنتاج المصرية والهيئات السينمائية الكبرى، وعلى رأسها هيئة الأفلام المصرية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الصناعة السينمائية المحلية خلال المرحلة الأخيرة.

إلى جانب ذلك، يشارك مهرجان بكين السينمائي الدولي، مما يُثري الحدث بفرص تعاون دولية واسعة بين السينمائيين والمنتجين من مختلف الثقافات والخلفيات، ويعزز من مكانة مهرجان القاهرة كمنصة حيوية للتبادل الثقافي السينمائي في المنطقة.

ويضم العارضين في سوق الأفلام كلا من: "لجنة مصر للأفلام"، و"غرفة صناعة السينما المصرية"، و"مهرجان بكين السينمائي الدولي"، و"هيئة الأفلام السعودية"، و"راديو وتلفزيون العرب"، و"جيمناي أفريكا"، و"جراج ارت للإنتاج"، و"حواديت فيلمز"، و"ديجتيزد".

نفاد تذاكر عروض الأفلام والجلسات الحوارية

واتسمت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، بحضور قوي لعروض الأفلام في مختلف مسابقات وأقسام المهرجان المختلفة بالإضافة إلى الندوات والجلسات الحوارية، كما بات من الطبيعي نفاد التذاكر قبل ساعات من انطلاق عروض الأفلام بسبب الإقبال الكبير على شباك التذاكر أو الحجز الإلكتروني عبر موقع تذكرتي.

ما جعل قاعات ودور العرض الخاصة بتقديم أفلام المهرجان كاملة العدد في أغلب عروض الأفلام في أجواء مميزة توضح حجم تأثير المهرجان وتفاعل الجمهور من غير المتخصصين أو صناع السينما مع فعاليات وبرامج المهرجان المختلفة.

مشروع في المدرسة

وتضمن برنامج المهرجان هذا العام، احتفاء خاص من القاهرة السينمائي ببرنامج "في المدرسة" للمخرجة ساندرا نشأت والذي يعد تجربة جديدة ومختلفة في عالم الأفلام القصيرة.

و مشروع "في المدرسة" عبارة عن سلسلة من الأفلام التفاعلية القصيرة، التي تخاطب الطفل والأسرة، والمدرسين أيضا، صورت منه المخرجة ساندرا نشأت 48 فيلما، حتى الآن، واختارت عدد منها للعرض على شاشة مهرجان القاهرة وهي؛ "وينه ميسي"، و"أم علي"، و"صورة الفصل"، و"يوم الجمعة"، و"كل هذه الـlikes"، و"أبجد هوز"، و"المتحف"، و"الواد لابوه"، و"البرنس سليم"، و"مدام ديدي".

وأكدت المخرجة ساندرا نشأت إن صناعة فيلم يخاطب الأسرة والطفل، كان من أحلامها، وقد حققته من خلال سلسلة أفلام "في المدرسة"، التي عملت عليها لمدة عام ونصف، لتكون النتيجة 48 فيلما قصيرا بأفكار ورؤى مختلفة.

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