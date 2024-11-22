ضبط مصنع ماكينات تعبئة وتغليف فى الشرقية بدون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط مصنع ماكينات تعبئة وتغليف فى الشرقية لتعدى على برمجيات شركة بدون ترخيص.

ضبط مصنع ماكينات تعبئة وتغليف فى الشرقية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئول مصنع ماكينات تعبئة وتغليف "كائن بمحافظة الشرقية") بالتعدى على برمجيات مملوكة لإحدى الشركات بدون تصريح.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول)، وبالتفتيش تم العثور على ( 2 وحدة معالجة مركزية محمل عليها برنامج مقلد ومنسوخ للشركة بدون تصريح)، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات مع مالك المصنع بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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