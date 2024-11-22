عصابة عائلية، ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه بشمال سيناء

ألقت مباحث مكافحة المخدرات ، القبض على تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه فى محافظة شمال سيناء.

تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه فى شمال سيناء

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بمحافظة شمال سيناء) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى).



وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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