أسعار البيتكوين تصل إلى أعلى مستوى منذ 18 شهرا
استعادت "بيتكوين" رالي الصعود مجددًا بعد صعودها لأعلى مستوى منذ 18 شهرا، قبل سلسلة من الأحداث التي أدت إلى انهيار العملة المشفرة في الفترة الأخيرة.
وارتفعت العملة المشفرة المهيمنة بما يصل إلى 38% خلال آخر 30 يوما، إلى مستوى 37000 دولار، كما تخطت حاجز 38000 دولار لحظيًا الخميس الماضي؟
العملات الرقمية الافتراضية
العملات الرقمية هى أموال افتراضية تتخذ شكل رموز، صُممت لتكون بعيدة عن التدخل الحكومي، وتعد البيتكوين أول عملة رقمية تم تأسيسها، وبدأت عام 2008 وتم استخدامها أول مرة عام 2009، ويمكن إرسالها من شخص لأخر عن طريق تطبيق دون الحاجة إلى وسيط بنكي.
تحذيرات من البنك المركزي المصري
وحذر البنك المركزى المصرى فى بيانات سابقة، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها، أو الترويج لها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى حظر إصدار العُملات المشفرة، أو الاتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة.
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