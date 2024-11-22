بالاتفاق مع الكنيسة المصرية، إريتريا تنتخب بطريرك جديدا في ديسمبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من كنيسة التوحيد الإريترية الأرثوذكسية، ضم كلا من صاحب النيافة المطران أبونا باسيليوس المدبر العام للكنيسة والأب بركات رئيس مكتب العلاقات الخارجية والمراسم بالمجمع المقدس، الذي سلم قداسته رسالة من المجمع المقدس الإريتري، وذلك لبحث الإجراءات الكنسية المطلوبة، من أجل إجراء الانتخابات الخاصة باختيار بطريرك جديد لإريتريا.

وقد تناقش الوفد مع الوفد القبطي المكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، والأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين.

وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة التوحيد الإريترية الأرثوذكسية، بضرورة مشاركة أي من الكنيستين في إجراءات انتخاب بطريرك جديد.

وقد تم الاتفاق على إجراء الانتخابات في إريتريا يوم ٩ ديسمبر القادم. على أن تجرى مراسم تنصيب البطريرك الجديد في شهر يناير ٢٠٢٥ في العاصمة أسمرة.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشيات المهجر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ثلاثة الآباء الأساقفة، من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدول المهجر.

اطمأن قداسة البابا تواضروس الثاني منهم على سير الخدمة في ايبارشية كل منهم، وناقش معهم بعضًا منها.

والآباء الأساقفة الذين استقبلهم قداسة البابا تواضروس الثاني على الترتيب، هم أصحاب النيافة، الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا.

أهمية تطوير الخدمة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، خمسة من الآباء الأساقفة، من بينهم أربعة أساقفة من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الخارج، بالإضافة إلى أسقف إيبارشية من داخل مصر.

وخلال اللقاء، ناقش قداسته مع الأساقفة مجموعة من القضايا المتعلقة بالعمل الرعوي في إيبارشياتهم ومناطق خدمتهم، مشددًا على أهمية تطوير الخدمة وتلبية احتياجات الشعب القبطي في كل مكان.

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