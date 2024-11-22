ندوة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بعلوم الأقصر (صور)

نظمت كلية العلوم بجامعة الأقصر ندوة بعنوان "السلامة والصحة المهنية" ضمن فعاليات الجامعة للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد الله عباس، عميد كلية العلوم، والدكتورة رقية العمارى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

السلامة والصحة المهنية

حاضر بالندوة المهندسة ولاء محمد حسن، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالزينية؛ والتى تناولت مفهوم السلامة وأهدافها متضمنة خطة الطوارئ والحرائق وطرق مكافحتها.

وأوضحت آليات السلامة العامة، وطرق مكافحة الحرائق التى تعد من أهم الجوانب التي يجب أن يوليها الأفراد والمؤسسات اهتمامًا كبيرًا؛ مشيرة إلى أنه في ظل التطور الحضري والصناعي السريع تبين الحاجة إلى فهم أساسيات السلامة العامة ومكافحة الحرائق وخطط الطوارئ لضمان حماية الأرواح والممتلكات.

واستعرضت المحاضرة، أهم المفاهيم والإجراءات التي تساعد في تعزيز السلامة والوقاية من الحرائق وطرق مكافحتها، والتى تهدف إلى حماية العاملين والطلاب من الحوادث المحتملة التي قد تتسبب بإصابات للعامل أو وفاة وأيضًا أضرار أو تلفيات لممتلكات المنشأة.

استهدفت الندوة إبراز الحرص على حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل من خلال تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، وكذلك الحفاظ على المقومات المادية المتمثلة في المنشآت بما تحتويه من أجهزة ومعدات لحمايتها من التلف نتيجة الحوادث، فضلا عن ضمان تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر وبما يساعد على بث الطمأنينة في نفوس العاملين والطلاب خلال أداءهم لأعمالهم.

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