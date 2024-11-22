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رياضة

موعد مباراة النصر والقادسية بالدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

 يلتقي فريق  النصر أمام  القادسية، ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري السعودي،  على ملعب «الأول بارك».

وكان النصر قد فاز في آخر مباريات الفريق قبل فترة التوقف الدولي، على الرياض، بهدف دون رد، ويستهدف الاقتراب أكثر نحو مقدمة جدول الترتيب.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 22 نقطة، فيما يحل القادسية خامسًا برصيد 6 نقاط، وكان قد فاز في آخر مبارياته قبل التوقف على الفيحاء، بهدفين دون رد.

 

موعد مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي

وتقام  مباراة النصر والقادسية، مساء اليوم الجمعة، الموافق 22-11-2024، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق مباراة النصر أمام القادسية في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري  عام 2021، عندما فاز القادسية على النصر 1-0، منهيا سلسلة من أربع هزائم متتالية أمامهم.

منذ موسم 2011/12، لم يخسر النصر أي مباراة على أرضه أمام القادسية في الدوري السعودي.


وفاز لاعب القادسية ناهيتان نانديز حتى الآن بـ 24 من أصل 34 تدخلات قام بها في موسم دوري المحترفين 2024-25، وهي ثاني أعلى نسبة للتدخلات في المسابقة هذا الموسم.

أندرسون تاليسكا، لاعب النصر الذي قد يغيب عن المباراة، سدد 41 كرة في دوري المحترفين هذا الموسم، وهو الأكثر من أي لاعب في المسابقة، كما أنه صاحب ثاني أكبر عدد من التسديدات على المرمى (18). بين جميع اللاعبين في الدوري.

 

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