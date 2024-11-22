تجديد حبس عنصرين إجراميين لإدارتهما مصنع مخدرات في الإسماعيلية

جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية بتهمة تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وبحوزتهما مضبوطات تقدر قيمتها المالية بقرابة 7 ملايين جنيه، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ضبط مصنع لإنتاج مخدر الشابو والحشيش فى الإسماعيلية بـ 7 ملايين جنيه

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية تصنيع تشكيل عصابي مكون من (اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير) المواد المخدرة والاتجار بها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (بندقية آلية – عدد من الطلقات – 70 كيلو جراما من مخدر الحشيش – 28 كيلو جراما من مخدر الهيدرو – 4 كيلو جرامات من مخدر الشابو – 10 آلاف قرص مخدر – أدوات تصنيع).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا