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حوادث

تجديد حبس عنصرين إجراميين لإدارتهما مصنع مخدرات في الإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية بتهمة تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وبحوزتهما مضبوطات تقدر قيمتها المالية بقرابة 7 ملايين جنيه، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

ضبط مصنع لإنتاج مخدر الشابو والحشيش فى الإسماعيلية بـ 7 ملايين جنيه 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية تصنيع تشكيل عصابي مكون من (اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير)  المواد المخدرة والاتجار بها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (بندقية آلية – عدد من الطلقات – 70 كيلو جراما من مخدر الحشيش – 28 كيلو جراما من مخدر الهيدرو – 4 كيلو جرامات من مخدر الشابو – 10 آلاف قرص مخدر – أدوات تصنيع). 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  والعرض على النيابة العامة.

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الاسماعيلية مديرية أمن الإسماعيلية قطاع الأمن العام مركز شرطة أبو صوير

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