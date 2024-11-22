الجمعة 22 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

متوسط التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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 شهد صباح اليوم الجمعة  22 نوفمبر  استقرار معدل  تأخيرات  القطارات، وبلغ متوسط مستوى التأخيرات 50 دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى بسبب الشبورة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ 85 دقيقة.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 65 دقيقة 

أسيوط / أسوان 60 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 85 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة.

 

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