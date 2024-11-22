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ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

الأهلي والاتحاد،
الأهلي والاتحاد، فيتو

ترتيب الدوري المصري، يتصدر النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن كل من الزمالك والاتحاد السكندري قبل الجولة الثالثة المقرر انطلاقها اليوم الجمعة بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية.

 

ويلتقي اليوم الجمعة، الأهلي مع الاتحاد السكندري، وبيراميدز ضد البنك الأهلى،و فاركو ضد إنبي.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- الأهلي 6 نقاط
2- الزمالك 6 نقاط
3- الاتحاد السكندري 6 نقاط
4- المصري البورسعيدي 4 نقاط
5- بيراميدز 4 نقاط
6- سموحة 3 نقاط
7- طلائع الجيش 3 نقاط
8- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط
9- بتروجيت نقطتان
10- مودرن سبورت نقطتان
11- الجونة نقطتان
12- غزل المحلة نقطة واحدة
13- البنك الأهلي نقطة واحدة
14- إنبي نقطة واحدة
15- زد اف سي نقطة واحدة
16- الإسماعيلي نقطة واحدة
17- فاركو نقطة واحدة
18- حرس الحدود 0 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري المصري 

ويعود قطار مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى الانطلاق مرة أخرى  اليوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري بمنافسات الجولة الثالثة.

 

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري

الجمعة 22 نوفمبر
بيراميدز ضد البنك الأهلى 5 مساء

فاركو ضد إنبى 5 مساء

الأهلي ضد الاتحاد السكندري 8 مساء

 

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش ضد سموحة 5 مساء

الجونة ضد غزل المحلة 5 مساء

الزمالك ضد المصري البورسعيدي 8 مساء

 

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلي ضد بتروجيت 5 مساء

حرس الحدود ضد سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت ضد زد إف سي 8 مساء

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