الأمن يكشف ملابسات فيديو قائد سيارة سار برعونة بالدائرى واصطدم بدراجة نارية

كشفتأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بالطريق الدائرى واصطدامه بدراجة نارية.. وضبط مرتكب الواقعة.



الأمن يكشف ملابسات فيديو قائد سيارة قادها برعونة بالدائرى واصطدم بدراجة نارية

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض قائدى السيارات باستيقاف قائد سيارة أعلى الطريق الدائرى بالجيزة وتوجيه اللوم له لقيامه بالسير برعونة؛ مما يعرض حياته والمواطنين للخطر.

وعقب ذلك قام بالانطلاق مسرعًا بالسيارة واصطدم بدراجة نارية وفر هاربا.



وبالفحص، تم تحديد وضبط (السيارة وقائدها). وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.



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