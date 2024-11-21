الخميس 21 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

مصطفى كامل: عادل الفار في حالة صحية حرجة

عادل الفار
عادل الفار

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تعرض الفنان عادل الفار، لوعكة صحية شديدة.

وكتب مصطفى كامل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "رجاءً من كل الزملاء الدعاء للأخ العزيز والفنان الجميل عادل الفار، عادل في حاله حرجه جدًا جدًا. يارب يا قادر على كل شيء. اللهم اشفه واعفُ عنه". 

على الجانب الآخر، كان الفنان عادل الفار قد فجر مُفاجآت مُدوية حول وفاة نجله "شادي" منذ سنوات، موجها أصابع الاتهام  إلى نفسه، كونه كان مُنشغلًا عنه بسبب ظروف عمله بالتمثيل.

وكشف، عن خلافه مع نجله الذي أدى إلى قطيعة بينهما، حتى يوم وفاته بسبب "صُحبة أصدقاء السوء"، بحسب تعبيره.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات الفار المفاجئة.

وقال عادل الفار إن انشغاله عن نجله طوال الوقت بسبب عمله في التمثيل، وإعطاءه الكثير من المال تعويضًا عن الغياب، أدى إلى دخول الابن في دائرة أصدقاء سوء مدمنين على المواد المُخدرة.

وواصل حديثه قائلا: "حدث خلاف بيني وبين نجلي، حينما عرفت أنه يتعاطى المُخدرات، وقاطعته فترةً من أجل مراجعة نفسه، والعدول عن الإدمان".

يذكر أن عادل الفار مونولوجست مصرى ولد فى ٢٠ ديسمبر من عام ١٩٦١بدأ مسيرته الفنية فى الثمانينيات بالعمل بالأفراح والملاهى الليلية. بدأ مسيرته الفنية بالسينما في التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ فى أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون، والسينما، ومن أهم أفلامه "هيستيريا"١٩٩٨"شجيع السيما"٢٠٠٠ و"زكية زكريا فى البرلمان " ٢٠٠١ و" حارة البنات " ٢٠٠٥ و" بون سوارية "٢٠١٠ ومن أهم مسلسلاته " الكومى " ٢٠٠١ و" ٩ شارع السلام " ٢٠٠٣ و" دائرة الاشتباه " ٢٠٠٦ و"صاحب السعادة"٢٠١٤. يمكن رؤيته فى دور الواد لا لا سايس الجراج زوج نقاوة (عايدة رياض)فى فيلم " الواد لا لا "٢٠٠٣. ومن أهم أغانيه "مين سرق العمود " و" الواد الفلفل " و" لولو " و"إحنا الشباب" و"أنا باشتغل نفسى" و"شيبسى" و"شيكو بكا" و"حد يشترى أخويا". 

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