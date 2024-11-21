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أخبار مصر

وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقان على مسابقة تكميلية لوظائف إمام مسجد

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو
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 تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعمال امتحان المتقدمين في مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب، التي ينفذها الجهاز بمركز تقييم القدرات والمسابقات.  

وشملت الجولة تفقد أماكن استقبال المتقدمين، ومراحل التدقيق والتحقق من صحة المستندات التي قام المتقدمون برفعها على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، بجانب قاعات الامتحان الرقمية والأخرى المخصصة للمتقدمين من المواطنين ذوي الإعاقة، والعيادة الطبية والمكتب القانوني.  

 

وخلال الجولة، وجه وزير الأوقاف الشكر للدكتور صالح الشيخ، على الجهد الكبير المبذول من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ مسابقة التوظيف بشكل يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، بما يضمن اختيار الأكفأ والمتميز والمبدع لشغل الوظيفة العامة، ولاسيما في وظيفة الإمام لما له من دور مهم في تشكيل الوعي لعموم المواطنين، معربًا عن فخره بامتلاك الدولة المصرية لهذه المنظومة الحوكمة.  

وخلال الجولة، وجه الدكتور أسامة الأزهري، رسالة للمتقدمين بضرورة الالتزام بالأمانة والإتقان وحسن المظهر والجوهر وخدمة الدين والوطن، والتجرد من الأنا. 

ومن جانبه، رحب الدكتور صالح الشيخ، بوزير الأوقاف مشيدًا بالدعم الفني الكبير الذي تقدمه الوزارة في تطوير بنوك الأسئلة المتعلقة بالتخصص الدعوي، مؤكدًا إن هذه المسابقة تعد الثالثة التي ينفذها الجهاز تنفيذًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية لتلبية حاجة الوزارة من وظائف الائمة والعمال، حيث أعلن الجهاز يناير الماضي عن مسابقة لشغل ١٠٠٠ وظيفة إمام ومدرس وخطيب بالوزارة، وتقدم ٢٣٩٨٨ متقدمًا، انطبقت شروط خوض المسابقة والتأهل لأداء الامتحان الإلكتروني على عدد ٢٢٢٨٣ متقدمًا. 

واتفق وزير الأوقاف ورئيس الجهاز على إجراء مسابقة تكميلية لاستكمال عدد وظائف الائمة التي لم تشغل في المسابقات الثلاث السالفة والمحدد ب ٣ آلاف إمام ومدرس وخطيب، وسيقوم الجهاز خلال شهر يناير المقبل بالإعلان المسابقة  على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز. 

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