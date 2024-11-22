الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رياضة

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري، معروف يدير لقاء الأهلي والاتحاد

محمد معروف، فيتو
محمد معروف، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، طاقم حكام مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز ضمن الجولة الثالثة.

 

حكام مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

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حكام مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي

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حكام مباراة فاركو ضد إنبي

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ويعود قطار مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى الانطلاق مرة أخرى  اليوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري بمنافسات الجولة الثالثة.

 

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري

الجمعة 22 نوفمبر
بيراميدز ضد البنك الأهلى 5 مساء

فاركو ضد إنبى 5 مساء

الأهلي ضد الاتحاد السكندري 8 مساء

 

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش ضد سموحة 5 مساء

الجونة ضد غزل المحلة 5 مساء

الزمالك ضد المصري البورسعيدي 8 مساء

 

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلي ضد بتروجيت 5 مساء

حرس الحدود ضد سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت ضد زد إف سي 8 مساء

 

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق- يحيى عطية الله- كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- إمام عاشور- عمر الساعي - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل "كوكا".

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"- سمير محمد.

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