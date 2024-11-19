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اقتصاد

بدء مزاد جمارك السويس والسخنة اليوم، اعرف أنواع السيارات (صور)

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

تعقد جلسة  مزاد سيارات جمارك السويس والسخنة وكذلك بيع بضائع متنوعة لجمارك العين السخنة والإسكندرية اليوم الثلاثاء  الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٤.

سعر كراسة شروط مزاد سيارات جمارك السويس والسخنة

 وطرحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في وقت سابق كراسة شروط المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.

أنواع سيارت مزاد الجمارك

ويشمل المزاد بضائع متنوعة لجمارك العين السخنة والإسكندرية وسيارات  ملاكي (دايهاتسو هاتشباك - هيوندا i10 - تويوتا كورولا - فورد موستانج -  BMW  ميتسوبيشي لانسر  - جيلي ايمجراندر - كيا سيراتو  - رينو داستر).

وأيضا يضم المزاد سيارات نقل ( مان براد ٬ فولفو نقل قاطرة بمقطورة، سكانيا نقل بالمقطورة).

كيفية الدخول في مزاد سيارات جمارك السويس والسخنة

وللدخول في المزاد يتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية.

وتقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات. 

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشتر يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.

ويجب على كل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة نقدا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية طبقا للمادة ٢١ من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

ويتم تحصيل نسبة الـ٧٠ % باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة (الأهلي / مصر / القاهرة)، وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير،  حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

يذكر أنه تم تأجيل بيع اللوطات التابعة لجمارك مطار القاهرة ومشمولها تليفونات محمول وسماعات وساعات ذكية وخلافه الى موعد آخر يحدد لاحقا.

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